Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют в выходные

Это связано с ремонтными работами

Важное сообщение для пассажиров столичного метро. В ближайшие выходные на серой ветке будут полностью закрыты станции "Боровицкая" и "Полянка", а "Чеховская" и "Серпуховская" станут временно конечными. Связано это с ремонтном. Ранее работы уже проводили на станциях "Цветной бульвар", "Чеховская" и "Менделеевская". Что делают специалисты и какие еще ограничения ждут горожан до конца лета?

Масштабный ремонт в столичной подземке продолжатся. В ближайшие выходные центральный участок серой ветки метро снова закроется на ремонт. Не будет движения между станциями "Чеховская" и "Серпуховская", такие же ограничения на этом же отрезке подземки будут и в следующие субботу и воскресенье - 24 и 25 июня.

"Это необходимо для ремонта станций "Боровицкая" и "Полянка". "Чеховская" и "Серпуховская" в эти дни станут временно конечными. Ограничения в движении придутся на выходные дни, когда пассажиров в метро меньше. Метрополитен благодаря таким ограничениям сможет выполнить большой объем работ по обновлению станций в короткий срок. Во время работ на станциях "Полянка" и "Боровицкая" окрасим своды, заменим лампы, отремонтируем элементы пассажирской инфраструктуры. Станции встретят пассажиров обновленными", - сообщила Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена, советник заммэра Москвы по вопросам транспорта.

Тем, кто часто пользуется станцией "Боровицкая", в ближайшие две недели стоит быть внимательней и заранее выбирать маршруты. С 17 по 30 июня будет полностью закрыт вестибюль "Боровицкой". Поэтому выходить в город можно будет с соседних станций – "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад". Сама станция в будни продолжит работу в обычном режиме.

"Кроме того, мы обновим более 360 метров рельсов. Ограничения в движении нужны, чтобы метрополитен смог выполнить большой объем работ в короткие сроки. Ремонт пройдет быстрее примерно в 8 раз по сравнению с работами только по ночам", - отметил Евгений Довка, заместитель начальника дирекции инфраструктуры ГУП "Московский метрополитен".

За летние месяцы в таком режиме столичный метрополитен планирует обновить 20 центральных станций - а это 6 тысяч квадратных метров поверхностей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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