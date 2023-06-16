Как в Подмосковье борются с борщевиком

Ученые предлагают использовать это растение для строительства

Опасный, но нужный! О нём принято говорить только негативное. Его рвут с корнем и выжигают реагентами. Борщевик! Борьба с этим растением ведётся с переменным успехом. Но, оказалось, коварный сорняк можно использовать там, где раньше и не догадывались. Что придумали учёные?

В полной защитной экипировке и 3D масках специалисты по фитосанитарной обработке заходят в заросли борщевика. Сорняк, отвоевывающий у других растений все новые территории, злейший враг и для человека. Его листья или стебли выделяют фотосенсибилизирующие вещества - фуранокумарины. При соприкосновении с ними в солнечную погоду тяжелейший ожог кожи обеспечен.

В Подмосковье для борьбы с борщевиком применяют гербициды общего действия. Каждый из участков обрабатывать ими приходится по три раза за сезон. Это десятки миллионов рублей ежегодно. Неполезны химикаты и для почвы. Впрочем, эффективней средства пока не придумали, уверяют борцы с борщевиком.

"Существует несколько методов борьбы с борщевиком Сосновского - такие как химический, чем мы занимаемся - гербицидная обработка, агротехнологический - это культивация и засеивание многолетними растениями и механический - это непосредственно покос. Покос - наиболее недейственен", - пояснил Денис Морошкин, руководитель отдела фитосанитарного и карантинного обеззараживания.

Борщевик Сосновского впервые описан в сороковых годах прошлого века на Кавказе. Быстро размножается, не требует ухода, выдерживает заморозки, богат белками и витаминами. Идеальная кормовая культура для скота, казалось в послевоенное время. Пик высадки борщевика - порой принудительной - в совхозах страны пришелся на времена Хрущева. Хотя уже тогда было ясно: корм для коров из него не очень - молоко горчило. Но то, что растение окажется столь опасным никто, конечно, не знал.

Проблемой борьбы с борщевиком доцент кафедры строительного материаловедения НИУ МГСУ Михаил Бруяко занялся несколько лет назад, купив недалеко от Селигера участок в деревне. Многие дома там в опасных зарослях по крыши.

Ученому удалось выяснить: размельченное сырье из сухих стволов борщевика удачно сочетается с гипсом, обладает хорошим сцеплением, а материалы, созданные на основе этих двух компонентов, обладают отличными армирующими свойствами. То есть идеально подходят для строительства.

"Можно получать и конструкционные теплоизоляционные материалы, и материалы акустического назначения, звукопоглощающие. Сейчас мы работаем над отделочными – декоративно-отделочными плитами", - рассказал Михаил Бруяко.

Самым сложным при разработке новых материалов было добиться снижения их горючести и повышения водостойкости. Решить обе задачи удалось за счет применения специальных химических составов.

До 100 кубометров отделочных и стройматерилов на основе борщевика, по примерным подсчётам, можно получить с одного гектара площади. И, конечно, выгода здесь не только в том, что собирать борщевик в промышленных масштабах можно бесплатно, но и в том, что делать это необходимо.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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