ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве коммунальщики из-за жары начали проводить аэрацию

15:11
  • пятница
  • 16 июня 2023

Поливомоечные машины проезжают по главным дорогам

Информация о погоде. В столице сегодня жарко, в связи с этим коммунальщики начали проводить аэрацию.

Каждые два часа поливомоечные машины проезжают по ключевым дорогам, направляя струи воды вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Поддерживают сегодня и пассажиров, которые отправляются из Москвы в область. На всех центральных вокзалах начали бесплатно раздавать прохладную питьевую воду. Ну а пожилые москвичи переждать жаркую погоду могут в комнатах прохлады в центрах "Московского долголетия". Здесь для них удобные диваны, кондиционеры, разнообразная литература и кулеры с питьевой водой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Жара в Москве
Жара в Москве
Жара в Москве
Жара в Москве
Комната прохлады
Комната прохлады
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.