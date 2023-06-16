В Москве коммунальщики из-за жары начали проводить аэрацию

Поливомоечные машины проезжают по главным дорогам

Информация о погоде. В столице сегодня жарко, в связи с этим коммунальщики начали проводить аэрацию.

Каждые два часа поливомоечные машины проезжают по ключевым дорогам, направляя струи воды вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Поддерживают сегодня и пассажиров, которые отправляются из Москвы в область. На всех центральных вокзалах начали бесплатно раздавать прохладную питьевую воду. Ну а пожилые москвичи переждать жаркую погоду могут в комнатах прохлады в центрах "Московского долголетия". Здесь для них удобные диваны, кондиционеры, разнообразная литература и кулеры с питьевой водой.

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