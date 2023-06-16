Собянин рассказал об итогах реставрации дома Палибина 1818 года постройки в Хамовниках

Реставраторам удалось спасти еще один памятник московской старины

В Москве бережно сохраняют дома-памятники деревянного зодчества, за последние 12 лет было отреставрировано 26 памятников. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр рассказал об итогах реставрации 200-летнего дома Палибина в Хамовниках. "Реставраторам удалось спасти еще один памятник московской старины. В случае с домом Палибина работы было проделано немало: восстанавливать и обновлять пришлось практически все: от подвала до мезонина и печных труб", - отметил Собянин.

С особой тщательностью реставраторы восстанавливали фасады, отметил мэр. "Внутри провели реставрацию наборного щитового дубового паркета, дверных и оконных заполнений проемов. Сохранили зондажи редкой интерьерной росписи по бумаге. Отреставрировали печи, сохранившие уникальные изразцы ручной росписи", - сообщил Собянин.

Мэр рассказал, что после завершения реставрации в здании разместился выставочный зал Фонда святого архангела Михаила и творческие мастерские.

Ранее Собянин сообщил, что реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" планируется завершить до конца 2023 года. В центральном объеме воссозданы полукруглые белокаменные лестницы, лепной декор, цоколь здания и окна, кровля покрыта медью, в главном доме выполнена реставрация фасадов кирпичных пристроек.

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