ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об итогах реставрации дома Палибина 1818 года постройки в Хамовниках

12:30
  • пятница
  • 16 июня 2023

Реставраторам удалось спасти еще один памятник московской старины

В Москве бережно сохраняют дома-памятники деревянного зодчества, за последние 12 лет было отреставрировано 26 памятников. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр рассказал об итогах реставрации 200-летнего дома Палибина в Хамовниках. "Реставраторам удалось спасти еще один памятник московской старины. В случае с домом Палибина работы было проделано немало: восстанавливать и обновлять пришлось практически все: от подвала до мезонина и печных труб", - отметил Собянин.

С особой тщательностью реставраторы восстанавливали фасады, отметил мэр. "Внутри провели реставрацию наборного щитового дубового паркета, дверных и оконных заполнений проемов. Сохранили зондажи редкой интерьерной росписи по бумаге. Отреставрировали печи, сохранившие уникальные изразцы ручной росписи", - сообщил Собянин.

Мэр рассказал, что после завершения реставрации в здании разместился выставочный зал Фонда святого архангела Михаила и творческие мастерские.

Ранее Собянин сообщил, что реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" планируется завершить до конца 2023 года. В центральном объеме воссозданы полукруглые белокаменные лестницы, лепной декор, цоколь здания и окна, кровля покрыта медью, в главном доме выполнена реставрация фасадов кирпичных пристроек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Дом Палибина на улице Бурденко в Хамовниках
Дом Палибина на улице Бурденко в Хамовниках
Дом Палибина на улице Бурденко в Хамовниках до реставрации
Дом Палибина на улице Бурденко в Хамовниках до реставрации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.