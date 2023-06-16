ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов

13:04
  • пятница
  • 16 июня 2023

Цель достигнута

Российские военные поразили опорный пункт ВСУ с помощью БПЛА квадрокоптерного типа.

Кадры поражения пункта на запорожском направлении показало министерство обороны России.

"В результате удара находившиеся в окопах боевики ВСУ с вооружением были уничтожены", - говорится в сообщении.

FPV-дрон – это беспилотник с видом от первого лица. Ранее в России специально для нужд СВО разработали всепогодный FPV-дрон "Ультиматум", с повышенной грузоподъемностью. 

"Наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху", - объяснил ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Ранее Минобороны показало боевое применение самоходных минометов "Тюльпан". Эти орудия не имеют аналогов в мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов
Уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.