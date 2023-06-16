Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов

Цель достигнута

Российские военные поразили опорный пункт ВСУ с помощью БПЛА квадрокоптерного типа.

Кадры поражения пункта на запорожском направлении показало министерство обороны России.

"В результате удара находившиеся в окопах боевики ВСУ с вооружением были уничтожены", - говорится в сообщении.

FPV-дрон – это беспилотник с видом от первого лица. Ранее в России специально для нужд СВО разработали всепогодный FPV-дрон "Ультиматум", с повышенной грузоподъемностью.

"Наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху", - объяснил ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Ранее Минобороны показало боевое применение самоходных минометов "Тюльпан". Эти орудия не имеют аналогов в мире.

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