Путин поблагодарил лидера ОАЭ за решение гуманитарных вопросов на Украине

Политик участвовал в обмене военнопленных

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за содействие в обмене удерживаемыми лицами в конфликте на Украине. Политики встретили в пятницу, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер выразил благодарность Аль Нахайяну "за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц, решению ряда других гуманитарных вопросов подобного рода".

Путин также отметил, что под руководством Аль Нахайяна экономика и социальная сфера ОАЭ активно развивается, что делает Объединенные Арабские Эмираты комфортным партнером для России, сообщает "Интерфакс".

В феврале российское Министерство обороны сообщало, что после сложных переговоров домой с Украины вернулись 63 российских военнослужащих, попавшие в плен. Это произошло благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил готовность своей страны стать посредником между Россией и Украиной. Владимир Путин подчеркивал, что Москва ценит усилия ОАЭ, которые подтвердили свою готовность продолжать посреднические действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"