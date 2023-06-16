Bloomberg: НАТО отправит Киеву устаревшие F-16

Украинские власти просят как можно скорее предоставить им истребители

Государства — члены НАТО могут поставить устаревшие экземпляры истребителей F-16 на Украину, при этом их содержание потенциально будет обходиться Киеву в сотни миллионов долларов в год. Об этом рассказали информированные источники Bloomberg.

По данным агентства, поставка F-16 Киеву вряд ли будет осуществлена "вовремя" и вряд ли поможет украинской армии в осуществлении контрнаступления. Более того, источники подчеркнули, что одних лишь устаревших самолетов будет недостаточно для обретения преимущества в воздушном бою против ВС России.

Кроме того, срок службы старых истребителей будет также значительно короче, а на их содержание украинским властям придется тратить огромные суммы.

Киев многократно просил у западных союзников боевые самолеты, однако пока до поставок дело не дошло. Запад обсуждает обучение украинских пилотов работе на истребителях F-16.

При этом в бундестаге заявили, что бундесвер, как и армии Великобритании и Франции, не летают на F-16, однако "дело в том, что мы, немцы, можем предоставить в распоряжение наши военные аэродромы или то, что могут дать люфтваффе".

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