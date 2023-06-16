В украинском регионе объявили всеобщую мобилизацию

Причины неизвестны

В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов.

Об этом сообщили издания "Страна.ua" и "Западный курьер". О причинах пока не сообщается.

Отмечается, что 13 июня городской территориальный центр комплектования (ТЦК) издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в 10-дневный срок с даты опубликования приказа.

Кроме того, обязали предприятия обязали обеспечить доставку и передачу транспортных средств для нужд ВСУ.

За уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации гражданам грозит административная и уголовная ответственность.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, напоминает РИА Новости. Выезд из страны мужчина в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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