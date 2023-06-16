Москва неоднократно указывала, насколько это опасно

ООН должна дать принципиальную оценку тому, что западные страны продолжают накачивать Украину вооружениями и военной техникой. Такое заявление сделал в пятницу, 16 июня, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

На консультациях с заместителем генерального секретаря ООН Розмари Дикарло дипломат указал, что такой подход Запада представляет серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности.

Вершинин отметил весомую роль, которую призвана играть ООН в выработке долгосрочных решений по острым конфликтам современности на основе приверженности нормам международного права, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что придет время, когда киевский режим направит "террористическое нутро" против своих же создателей. Все, кто думают иначе, жестоко ошибаются, подчеркнула чиновника.

Представитель МИД также указывала, что западное оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты.

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