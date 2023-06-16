Россия сочла неприемлемым участие россиян в ОИ в статусе беженцев

По данным источников, МОК допустит россиян к участию в ОИ-2024 как "команду беженцев"

Идея участия российских спортсменов в Олимпийских играх в статусе "команды беженцев" неприемлема, с ней не согласится ни одна спортивная федерация России. Такое заявление сделал в пятницу, 16 июня, российский министр спорта Олег Матыцин.

Он прокомментировал сообщения о том, что Международный олимпийский комитет допустит российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже как "команду беженцев".

Матыцин заявил, что "в таком формате это говорит о том, что иностранные партнеры хотят разрушения системы нашего национального спорта", а это неприемлемо.

При этом глава Минспорта отметил, что необходимо дать юридическую оценку этим предложениям, насколько это соответствует Олимпийской хартии, сообщает "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что атлеты из России и Белоруссии не смогут принять участие в Европейских играх 2023 года даже в нейтральном статусе. В Брюсселе прошло заседание министров спорта государств — членов Евросоюза, на котором "многие министры выразили солидарность с Украиной и сильное нежелание участия российских и белорусских спортсменов в крупных международных спортивных турнирах".

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