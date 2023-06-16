ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия сочла неприемлемым участие россиян в ОИ в статусе беженцев

14:00
  • пятница
  • 16 июня 2023

По данным источников, МОК допустит россиян к участию в ОИ-2024 как "команду беженцев"

Идея участия российских спортсменов в Олимпийских играх в статусе "команды беженцев" неприемлема, с ней не согласится ни одна спортивная федерация России. Такое заявление сделал в пятницу, 16 июня, российский министр спорта Олег Матыцин.

Он прокомментировал сообщения о том, что Международный олимпийский комитет допустит российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже как "команду беженцев".

Матыцин заявил, что "в таком формате это говорит о том, что иностранные партнеры хотят разрушения системы нашего национального спорта", а это неприемлемо.

При этом глава Минспорта отметил, что необходимо дать юридическую оценку этим предложениям, насколько это соответствует Олимпийской хартии, сообщает "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что атлеты из России и Белоруссии не смогут принять участие в Европейских играх 2023 года даже в нейтральном статусе. В Брюсселе прошло заседание министров спорта государств — членов Евросоюза, на котором "многие министры выразили солидарность с Украиной и сильное нежелание участия российских и белорусских спортсменов в крупных международных спортивных турнирах".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олимпийские игры
Олимпийские игры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.