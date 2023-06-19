Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

От авантюр следует воздержаться

Овны

Вам сегодня могут потрепать нервы провайдеры – звезды намекают на проблемы с интернетом или сотовой связью. Будьте готовы к этому и продумайте, как действовать.

Тельцы

Не соглашайтесь сегодня ни на какие предложения друзей, особенно касающиеся бизнеса и поездок. Также этот день лучше провести вне социальных сетей, где высок риск обмана.

Близнецы

Солнце в вашем знаке конфликтует с Нептуном, что порождает иллюзии и обманы. Как бы вам не хотелось сегодня поверить во что-то авантюрное, лучше воздержитесь.

Раки

Студентам нужно быть очень внимательными: есть риск наделать глупых ошибок. Всем остальным тоже рекомендуется включить осознанность и не верить никому на слово.

Львы

Вы тоже рискуете столкнуться с обманом и мошенничеством. Вас или ваших друзей могут взломать в социальных сетях и начнутся рассылки и просьбы о денежной помощи, будьте бдительны.

Девы

У вас все будет крутиться вокруг работы и личной жизни – и там и там накопились проблемы. Звезды предостерегают вас от соблазна соврать, иначе в будущем это аукнется.

Весы

Тех, чья работа связана с иностранными языками или зарубежным рынком, ждет сложный день. Всем остальным представителям знака гороскоп тоже советует быть осторожнее со всем новым.

Скорпионы

Следите за детьми и пожилыми родственниками, так как сегодня они особенно уязвимы. Из-за наивности их могут обмануть продавцы или втянуть в плохую компанию новые знакомые.

Стрельцы

Неподходящий день для того, чтобы принимать гостей или незнакомцев в своем доме. Отгородитесь от внешнего мира и занимайтесь своими делами - это ваша лучшая защита.

Козероги

Вам нужно включить высокую степень ответственности на работе или учебе. Проверяйте все, что делаете, не витайте в облаках, чтобы не наделать ошибок.

Водолеи

Влюбленность и жажда ярких ощущений способны завести вас в любовный треугольник или токсичный союз. Займитесь лучше творчеством - это вас отвлечет и убережет.

Рыбы

Конфликт между вашим Непутном и Солнцем случается дважды в год, так что ничего сверхнеобычного не ждите. Просто будьте внимательнее, особенно за рулем и в дороге.

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