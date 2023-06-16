Российское Минобороны награждает отличившихся бойцов денежными премиями

Сбитый вертолет или самолет - 300 тысяч рублей

Тяжелый российский миномёт аккуратно крадется вдоль кромки леса. Специальная тактика, чтобы не быть замеченными дронами-разведчиками с воздуха и не стать легкой мишенью в чистом поле. "Тюльпан" сливается с кронами деревьев, и раскрыть его позиции быстрее, чем он нанесет удар, националисты уже не смогут. Быстрая подготовка к залпу и сразу в бой.

Артобстрел ведется по укреплениям боевиков на северном и южном флангах Артемовска – это поселки Берховка и Клещеевка. Наших десантников там ежедневно штурмуют националисты. Но все тщетно. Помогает артиллерийская поддержка. Тылы ВСУ регулярно бомбардируются, чтобы не дать боевикам усилить войска.

В свою очередь, на переднем фланге радикалы несут крупные потери. Больше 200 человек личного состава не досчитались в армии ВСУ за минувшие сутки. А эта небольшая колонна - жалкие остатки от украинского взвода под Авдеевкой. Своими силами они должны были укрепить две тактические роты. Но по прибытию поняли - укреплять уже некого, живых не осталось. Приняли правильное решение - сложили оружие и сдались.

На запорожском направлении контрнаступление ВСУ безнадежно увязло. Во всех смыслах. В топкой грязи после проливных дождей застревают даже украинские танки. Эта техника быстро превращается в легкую мишень для российских подразделений. Осколки насквозь прошивают броню, а после точного попадания снарядом самоходку разрывает изнутри.

Тех, кто мастерски выполняет свои задачи и методично лишает противника бронетехники, российское Министерство обороны награждает денежными премиями. Сбитый вертолет или самолет - 300 тысяч рублей. За танк или БМП выплачивают 100 тысяч. Бойцы получают премиальные также и за реактивные установки, морские цели, за ракеты. В ведомстве отметили - эксперимент с таким мотивирующим фактором признан успешным и уже принес плоды

"В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

Вопрос материальной поддержки отличившимся военнослужащим обсуждал и Владимир Путин на недавней встрече с военными корреспондентами. И такая мера работает на всей территории проведения специальной военной операции. Так, в ЛНР мотострелки уже подступают к Купянску. На позициях, которые еще вчера занимали националисты, сегодня уже твердо обосновались наши подразделения. Сейчас освобожденную местность осматривают саперы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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