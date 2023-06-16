Экономика Германии вошла в рецессию

Не без помощи США

До Украины южноафриканская делегация добирается не без приключений. Борт из ЮАР приземлился в Польше, там была запланирована пересадка на поезд до Киева. Людей, сопровождавших президента ЮАР, двое суток не выпускали из самолета. В итоге в украинскую столицу президент ЮАР приезжает лишь с небольшой группой приближенных. И почти без охраны. С вокзала его отправляют привычным маршрутом. Сначала везут в Бучу. Затем - на встречу к Зеленскому, который традиционно заявляет, что Киев очень хочет мира. Но южноафриканские мирные инициативы Украине не подходят. Как, впрочем, и другие. Потому как цели у киевского режима стоят совсем иные.

"Существует только один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте", - сказал ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского.

Пока, правда, не очень получается. За почти две недели контрнаступления ВСУ немного продвинулись, понеся серьезные потери. Как в живой силе, так и в иностранной технике.

"Вашингтон знает, что Украина близка к краху. Вне всяких сомнений! Страна разрушена, армия ослаблена до невозможности. И людей бросают в бой без артиллерийской поддержки, без ПВО, новобранцев без подготовки. Когда вы так делаете, вас ждет одна катастрофа за другой", - заявил Дуглас Макгрегор, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа.

Такие перспективы крайне не радуют команду Байдена, который рассчитывает переизбраться на второй срок. Успех Украины на фронте позволил бы заработать дополнительные политические очки, оправдав многомиллиардные траты. Пока же данная перспектива кажется туманной, на чем уже играют республиканцы, называя Байдена диктатором, который превратил США в филиал Северной Кореи.

"Конечно, ничего подобного в нашей стране не происходит и никогда не произойдет. Если бы у Байдена когда-нибудь возникли какие-то серьезные физические или медицинские проблемы, которые были бы очевидны для всех, журналисты бы что-нибудь сказали. Это не Северная Корея, у нас нет государственных СМИ. Замечали, чтобы Джо Байден одевался как диктатор? Он не делает фотосессий и не ездит в зеркальных солнцезащитных очках на спортивном автомобиле, чтобы убедить вас, что он не дряхлый, а мощный и мудрый", - саркастически заметил журналист Такер Карлсон.

Мощный и мудрый президент США тем временем продолжает чудить. Хамит журналистам, что происходит отнюдь не впервые. Распускает руки. Американские СМИ смакуют кадры с приема в Белом доме, на которых актриса Ева Лонгория вырывается из объятий американского лидера, который едва заметно проводит пальцами по ее груди.

Все это, конечно, не добавляет Байдену популярности. Хотя на его переизбрание очень надеются. И в Демократической партии, и в Европе. Особенно в Германии, чья экономика не без помощи США вошла в рецессию. И уже сейчас некогда процветающая страна предупреждает ЕС, что не сможет делать взносы в общий бюджет.

В ЕС, кстати, уже дали понять, что не поддерживают южноафриканские мирные инициативы. Потому как война должна продолжаться. Даже несмотря на те потери, что несут ВСУ. А они действительно огромны. Это подтверждают и украинские СМИ, которые сообщают, что в Ивано-Франковской области уже объявлена всеобщая мобилизация.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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