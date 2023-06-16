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МГУ перейдет на отечественное программное обеспечение

18:25
  • пятница
  • 16 июня 2023

Соответствующее соглашение было подписано на площадке ПМЭФ-2023

Соглашение о сотрудничестве между Московским государственным университетом и российским разработчиком офисного ПО "Мой офис", подписанное сегодня на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума, это шаг в мир новых, импортонезависимых высоких технологий. С долгосрочными последствиями.
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"Это соглашение широкое, оно относится вообще к цифровизации университета во многом. И программный продукт, который мы будем использовать сейчас, он будет полезен во многих делах, в том числе и в учебном процессе", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Компания "Мой офис" передает МГУ свои продукты для 6 тысяч пользователей. Это приложения для работы с текстами, электронными таблицами и презентациями, а также облачное хранилище файлов. Важно, что "Мой офис" совместим с популярным ПО, в том числе и российским. Это даст возможность ведущему вузу страны сформировать собственную импортонезависимую IT-инфраструктуру.

"Возможность создать учебные программы, учить студентов, чтобы они выходили и начинали спокойно этим продуктом пользоваться и работать, для нас это критически важно. Этот второй сегмент нашего соглашения с МГУ - именно в нем для нас основная ценность находится", - указал Павел Калякин, генеральный директор "Мой офис".

МГУ и "Мой офис" совместно разработают новые учебные курсы для студентов по отечественному программному обеспечению. Они войдут в программы дополнительного образования в рамках повышения квалификации. Кроме того, МГУ и "Мой офис" планируют проведение олимпиад, семинаров и хакатонов. 

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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