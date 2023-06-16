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Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы с 2011 года увеличились в 5 раз

14:04
  • пятница
  • 16 июня 2023

В городе работают более 3,5 тысячи промпредприятий

Ежегодно в столице открывается 40-50 крупных и средних и несколько сотен малых производств. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за десять лет инвестиции в основной капитал выросли в пять раз, а в мегаполисе работают более 3,5 тысячи промпредприятий. При этом бизнес в столице имеет право на льготы на налоги, имущество и прибыль.

"В прошлом году правительство Москвы приняло 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей", - отметил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что более 1200 московских компаний с сентября воспользовались программой поточных поручительств для кредитования. Деньги в первую очередь идут на самые острые нужды: зарплаты, закупку сырья и материалов.

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