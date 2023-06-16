Во втором вестибюле станции "Авиамоторная" БКЛ метро завершаются отделочные работы

Активно ведется устройство инженерных систем

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что архитектурно-отделочные работы во втором вестибюле станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро выполнены более чем на три четверти.

"В кассовом зале вестибюля №2 станции "Авиамоторная" пол уже уложен гранитом, завершается отделка гранитом и мрамором стен и колонн, а также монтаж потолочных декоративных панелей. Также близится к финишу отделка декоративными водоотводящими зонтами пешеходного перехода, связывающего второй вестибюль с платформенным участком станции БКЛ", - уточнил заммэра.

Он добавил, что в новом вестибюле также активно ведется устройство инженерных систем.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что смонтированы три эскалатора, соединяющие кассовый зал с подземным пешеходным переходом.

"Начат монтаж лифта для маломобильных групп населения. Продолжается укладка силовых и слаботочных кабелей, прокладка трубопроводов и воздуховодов", – отметил Юрий Кравцов.

Глава холдинга напомнил, что строящийся вестибюль и подземный переход позволят пассажирам попасть на станцию "Авиамоторная" БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД. Сейчас, чтобы пройти к станции, пассажиры совершают обход через надземный путепровод на шоссе Энтузиастов.

Станция БКЛ "Авиамоторная" введена в эксплуатацию в марте 2020 года и временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта 2023 года с полным открытием движения по Большой кольцевой линии она действует в составе БКЛ, на которой расположена 31 станция, ее общая протяженность составляет 70 км.

В 2023 году ГК "Мосинжпроект" отмечает 65-летие. С 2011 года с участием специалистов инжинирингового холдинга в Москве введено свыше 152 км линий и 70 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо.

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