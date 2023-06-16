ГИБДД подтвердила готовность к полному переходу на цифровые права

Пока их использовали лишь в рамках эксперимента

Российская Госавтоинспекция готова к введению в стране возможности предъявления водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде цифрового кода без подтверждения их оригиналами. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

Как напомнил Понарьин, соответствующие эксперименты были проведены в Московском регионе и в Татарстане. ГИБДД готова к введению такой практики — вопрос остается за законодателями.

Представитель инспекции заверил, что "как только соответствующая инфраструктура в целом в России будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться", сообщает ТАСС.

В феврале глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал президенту Владимиру Путину о развитии цифровых сервисов в стране. Ведомство разрабатывает технологию, которая позволит в ряде случаев использовать смартфон вместо паспорта. Глава государства подчеркивал, что "вот такие сервисы — они в высшей степени востребованы", поэтому "нужно просто ускорить их внедрение".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"