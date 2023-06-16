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Стало известно, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова

14:30
  • пятница
  • 16 июня 2023

На ПМЭФ протестировали авто для чиновников

Компания "АвтоВАЗ" объяснила, почему автомобиль Lada Aura не завелся у главы Сбербанка Германа Грефа, а у министра финансов Антона Силуанова все прошло гладко.

После первого тестового заезда машину оставили с включенной передачей. Сработала защита и поэтому автомобиль не завелся.

"После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение", - объяснили РИА Новости в компании.

Тестирование нового автомобиля для чиновников Lada Aura прошло на полях петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он имеет двигатель 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматическую коробку передач. Стоимость модели – от двух миллионов рублей.

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