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Anadolu: Турция сменила посла в России

14:37
  • пятница
  • 16 июня 2023

Причина такого решения не сообщается

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России. Об этом в пятницу. 16 июня, рассказали дипломатические источники.

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По словам собеседников Anadolu, об этом назначении рассказал глава турецкого МИД Хакан Фидан, пожелав новому послу удачи.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало ни от турецкой, ни от российской сторон.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о планах российского лидера Владимира Путина относительно возможного визита в Турцию. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свое приглашение, при этом конкретные сроки еще не обсуждались. Если этот визит состоится, он станет первой поездкой Путина в Турцию после переизбрания Эрдогана главой государства.

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