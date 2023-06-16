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В Кремле оценили возможность досрочного расторжения зерновой сделки

14:57
  • пятница
  • 16 июня 2023

Москва недовольна ходом реализации договоренностей

Помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу, 16 июня, прокомментировал возможность выхода нашей страны из черноморской продовольственной инициативы раньше установленного срока.
Киев использует зерновые коридоры для атак на российское побережье

Представитель Кремля в ответ на вопрос о том, может ли Россия досрочно расторгнуть зерновую сделку, заявил, что "раньше, наверное, нет", сообщает РИА Новости.

Москва неоднократно указывала, что часть соглашения, касающаяся экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, до сих пор не выполняется, а также требовала устранить недочеты в кратчайшие сроки.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва пошла на зерновую сделку не ради Украины, а для помощи дружественным странам Африки и Латинской Америки. Как отметил при этом глава государства, Москву в очередной раз обманули — ничего не было сделано в плане либерализации поставок из России, а гуманитарные коридоры используются Украиной для атак. По этой причине российская сторона раздумывает над выходом из этой продовольственной инициативы.

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