Спектакль со звездой "Беспринципных" отменили после сообщений о ее задержании

По неподтвержденным данным, у актрисы в машине нашли подозрительное вещество

Показ спектакля "(Не)идеальный Че" в Театре имени Ермоловой в Москве, главную роль в котором играет Кристина Бабушкина, отменен. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказали в театре.

Билеты на спектакль, показ которого должен был состояться вечером 16 июня, можно сдать и получить назад деньги, причина отмены спектакля не уточняется, сообщает ТАСС.

Отмене спектакля предшествовали сообщения источников о том, что Бабушкину с мужем Андреем Гацунаевым задержали в Москве. По неподтвержденной информации, автомобиль актрисы остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов. В машине был найден пакет с белым порошком, его отправили на экспертизу, а актрису с супругом — на медицинское освидетельствование.

Осенью 2019 года актрису Наталью Бочкареву задержали за рулем в центре столицы. У нее нашли пакетик с наркотическим веществом. Звезда утверждала, что не употребляет запрещенку, а также намекала на то, что ее "подставили".

Преображенский суд Москвы обязал Наталью Бочкареву выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишил ее водительских прав на один год и восемь месяцев. При этом от уголовного преследования звезду освободили.

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