Путин: в России из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек

Президент выступает на ПМЭФ

В 2022 году в России из-за черты бедности вышел 1,7 млн граждан. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как заверил глава государства, власти будут стремиться к сохранению тенденции снижения уровня бедности в России.

Президент также отметил, что в четвертом квартале 2022 года доходы населения вернулись к росту, эта тенденция в 2023 году должна усилиться, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что для Владимира Путина в числе главных приоритетов находятся социальные обязательства государства перед гражданами. Спикер Кремля рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума на деловом завтраке Сбербанка "все говорили о том, что по мере роста расходов нам нужно или думать о том, как повышать доходы, или сокращать расходы", однако пока "никаких решений на этот счет не принималось".

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