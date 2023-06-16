ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: в России из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек

15:37
  • пятница
  • 16 июня 2023

Президент выступает на ПМЭФ

В 2022 году в России из-за черты бедности вышел 1,7 млн граждан. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как заверил глава государства, власти будут стремиться к сохранению тенденции снижения уровня бедности в России.

Президент также отметил, что в четвертом квартале 2022 года доходы населения вернулись к росту, эта тенденция в 2023 году должна усилиться, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что для Владимира Путина в числе главных приоритетов находятся социальные обязательства государства перед гражданами. Спикер Кремля рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума на деловом завтраке Сбербанка "все говорили о том, что по мере роста расходов нам нужно или думать о том, как повышать доходы, или сокращать расходы", однако пока "никаких решений на этот счет не принималось".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Прохожие
Прохожие
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.