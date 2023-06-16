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Путин: мы никого не выгоняли с российского рынка

15:51
  • пятница
  • 16 июня 2023

Глава государства выступает на ПМЭФ

Россия никогда никого не выгоняла со своего рынка — это было решение иностранных компаний свернуть деятельность в нашей стране. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент отметил, что если иностранные компании захотят вернуться в нашу страну, двери для них не закрывают — напротив, будут создаваться условия для их деятельности.

Тем временем российские предприниматели активно занимают освободившиеся ниши, в 2022 году они подали свыше 90 тысяч заявок на регистрацию отечественных брендов, рассказал Путин. Он подчеркнул, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не командно-административного пути, как прочили некоторые, сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации на Украине и введения Западом антироссийских санкций часть иностранных компаний, представляющих различные сферы деятельности, ушли с российского рынка. Путин указывал, что таким компаниям приходится либо просто оставлять имущество в России, либо продавать его за бесценок. Но Москва, по словам политика, не намерена награждать их какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом – это их решение.

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