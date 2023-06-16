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Путин объяснил дефицит российского бюджета

16:00
  • пятница
  • 16 июня 2023

Президент выступает на ПМЭФ

Небольшой текущий дефицит федерального бюджета во многом связан с переносом запланированных расходов. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства напомнил также, что в условиях спецоперации дополнительные средства потребовались на укрепление обороны и безопасности, а также на на закупку вооружения.

Однако "в целом это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", система государственных финансов в России сбалансирована, цитирует Путина "Интерфакс".

Глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что, несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы. Он подчеркивал, что власти России "в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств".

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заверил, что дефицит российского федерального бюджета по итогам 2023 года не превысит плановый показатель в 2% ВВП. По словам главы Минфина, ситуация в этой области не вызывает беспокойства, плановый показатель "никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться".

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