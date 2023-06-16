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Путин заявил о необходимости увеличения притока инвестиций

16:11
  • пятница
  • 16 июня 2023

Правительству при этом следует ускорить возвращение российских активов

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 заявил, что необходимо запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через "зарубежные прослойки".

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Как уточнил глава государства, правительству следует ускорить возвращение российских активов в отечественную юрисдикцию в ключевых отраслях.

По словам президента, необходимо добиться увеличения притока инвестиций. Он должен увеличиться в 5 раз, до 10 трлн рублей, к 2030 году.

Путин подчеркнул, что Россия не стремится выпускать вообще всю продукцию - надо выстраивать новые логистические цепочки, передает РИА Новости.

Вместе с тем глава государства особо указал на то, что нужно сделать так, чтобы россияне могли вкладывать свои деньги в России и зарабатывать.

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