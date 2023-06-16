Путин назвал глубинными и необратимыми изменения в мире

Изменения происходят во всех сферах

Происходящие в мире изменения носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает телеграм-канал кремлевского пула РИА Новости, зал встретил слова президента аплодисментами.

Президент также заявил, что России необходимо перейти на суверенную экономику, которая будет сама формировать спрос. Такую экономику, напомнил Путин, часто называют экономикой предложения. Она предполагает наращивание производительных сил и сферы услуг.

"Повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей", - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в России с 1 января 2024 МРОТ проиндексируют сразу на 18,5%.

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