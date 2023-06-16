Путин: российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат

С качественными, современными рабочими местами и условиями труда

В ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат.

"С новыми требованиями к системе образования, повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления. С качественными, современными рабочими местами и условиями труда", - уточнил глава государства.

По словам Путина, необходимо сделать так, чтобы россияне могли вкладывать свои деньги в России и зарабатывать. Вместе с тем до 2030 года приток инвестиций должен увеличиться в 5 раз, до 10 трлн рублей.

Кабмину президент поручил ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию, передает ТАСС.

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