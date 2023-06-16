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Путин об украинском контрнаступлении: "Шансов у Киева нет"

16:41
  • пятница
  • 16 июня 2023

Украина несет огромные потери

Украина в ходе контрнаступления не достигла целей ни на одном участке, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его словам, прямо сейчас ВСУ предпринимают новые попытки на Запорожском направлении, но шансов у Киева нет.

Президент рассказал, что Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин. Каждый день потери ВСУ растут. Более того, что Киев скоро перестанет вообще использовать свою технику, украинская армия воюет на технике извне.

"Так долго не навоюешь", - заметил глава государства.

Также Владимир Путин высказался про президента Украины. Он рассказал, что его еврейские друзья считают Владимира Зеленского не евреем, а "позором народа".

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