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Стартует Всероссийская акция "Навстречу звездам и мечтам"

17:17
  • пятница
  • 16 июня 2023

Она посвящена 60-летию полета в космос Валентины Терешковой

16 июня 2023 года в рамках проекта "Культура для школьников" стартует масштабная Всероссийская акция "Навстречу звездам и мечтам", посвященная 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Известные музеи космонавтики России городов – Калуги, Кемерово, Самары и родного для Валентины Владимировны Ярославля – подготовят для ребят уникальные видео-экскурсии, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ" и на официальной странице проекта в социальной сети "ВКонтакте".

В интерактивной части акции школьникам будет предложено создать собственный видеоролик на тему "Первая женщина-космонавт". Все работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей России в области кинематографии. Именно эта комиссия выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале Культурадляшкольников.РФ.

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