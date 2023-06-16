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Путин назвал целью Запада стратегическое поражение России

17:02
  • пятница
  • 16 июня 2023

Предприятия российского ВПК наращивают производство

Выступая на ПМЭФ-2023 в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Запад в украинском конфликте делает все, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение - в частности, поставляя вооружение.
Путин назвал глубинными и необратимыми изменения в мире

По словам российского лидера, скоро Украина и вовсе перестанет использовать свою технику.

Как уточнил глава государства, работая в 2-3 смены, предприятия российского ВПК наращивают производство. Так, выпуск вооружений увеличился в 2,7 раза, а по наиболее востребованным образцам - в 10 раз.

Потери украинской армии в сравнении с Вооруженными силами России составляют 10 к 1, продолжил президент. В ходе контрнаступления ВСУ потеряли уже 186 танков и 418 бронемашин. Потери Киева растут каждый день, указал Путин, которого цитирует ТАСС.

НАТО добавил российский лидер, втягивается в войну на Украине. Танки Leopard уже горят на Украине, с истребителями F-16 будет так же, заключил Путин.

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