Путин: F-16 будут гореть на Украине так же, как танки Leopard

"Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот конфликт"

В случае поставок Украине самолетов F-16, они будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Путин отметил, что если F-16 будут базироваться за границей Украины, то Россия рассмотрит варианты их уничтожения. По его словам, это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Украина продолжает попытки контрнаступления. Причем это происходило даже во время выступления президента на ПМЭФ. Но, отметил глава государства, у ВСУ шансов нет и не будет.

Путин также сообщил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин. Киев скоро перестанет вообще использовать свою технику, сейчас украинская армия воюет на технике извне, добавил президент.

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