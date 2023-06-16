Горящие "Леопарды", ядерное оружие и судьба уехавших: о чем говорил Путин на ПМЭФ

Президент принял участие в пленарном заседании форума

Политика, экономика, торговые отношения и, конечно, вектор развития нашей страны. На форуме от Владимира Путина традиционно ждут ясных и чётких сигналов. Причём, не только внутри России, но и за её пределами. Новый, справедливый миропорядок, основанный на суверенном развитии, формируется здесь и сейчас.

"Экономическая стратегия, выбранная властями в прошлом году, сработала!" – с этих слов президент начинает свое выступление. ВВП вырос на 3,3%, уровень безработицы рекордно низкий за всю историю страны, к минимуму стремиться и инфляция – всего 2,9%! Что существенно ниже, чем во многих западных странах. Ну а пособие на ребенка до полутора лет президент предложил выплачивать весь период, независимо от изменений дохода семьи.

— Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надёжными, ответственными партнёрами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. И хочу повторить – это рынки будущего, все это прекрасно понимают. С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объёмы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы, и сейчас продолжают расти дальше. И это ещё одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура". Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная система - прекратила свое существование.

При этом просто так терять свои позиции Запад не намерен. Запрещённых приемов нет!

— Все проклинали "Аль-Каиду" (террористическая организация, запрещенная в России). Но, когда "Аль-Каида" начала воевать против нас на Кавказе, забыли всё. Сегодня используют неонацистов на Украине. Забыли, что они неонацисты. Никто не вспоминает. Поставили там во главе известного человека, который всё это прикрывает, и вперед.

Украина сейчас – основной инструмент сдерживания нашей страны. Киев, буквально, принуждают наступать.

— Где-то украинским подразделениям удается дойти до 1 линии. Где-то не удаётся. Вопрос не в этом. Они используют так называемые стратегические резервы. Потери у них очень большие. Больше даже, чем 1 к 10. Каждый день по технике происходит рост утраты. Где-то 186 танков потеряно и 418 бронемашин. Я сейчас уже не говорю про личный состав. Самое главное, что не имеет успеха. Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка, на так называемом временском направлении, противник продолжает атаковать. На Запорожском направлении. Там бой идёт в данный момент времени. Я думаю, что у ВСУ шансов здесь нет, также и на других направлениях.

Ведь военно-промышленный комплекс Украины практически полностью уничтожен. А поставляемым оружием "не навоюешься", подчёркивает Путин. В то время как российские заводы наращивают производство. По самым нужным позициям - в 10 раз.

— Танки горят, несколько танков уничтожено. И это в том числе "Леопарды". И вчера были "Леопарды". Они горят. Также будут гореть и F16! Сомнений нет. Послушайте, если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов "Патриот", то, что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений. Их много. Я потом вам скажу, не публично. Все это понимают, ждут, что мы начнём кнопки нажимать. Но нет такой необходимости.

Атаки киевских террористов на приграничные регионы призваны отвлечь внимание наших военных и спровоцировать Россию на жесткие действия. В арсенале Москвы находится ядерное оружие, применение которого в случае угрозы России предусмотрено нашей военной доктриной. Хотя главная функция – стратегическое сдерживание.

— У нас, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога. У нас такого оружия больше чем у стран НАТО. Они знают и склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен вам, как у нас в народе говорят. Это наше конкурентное преимущество. Вы знаете, мы говорили с Лукашенко. Это произошло - первые заряды доставлены на территорию Белоруссию, но только первые.

Подробно останавливаются и на целях российской спецоперации. Одна из них – денацификация.

— Хорошо, Ленина скинули. Ладно, это ваше дело. Хотя он - основатель современной Украины. Но зачем же вы на этот пьедестал нацистов поставили.

Более того, весомый вклад в это внес лично президент Зеленский. Который вдруг неожиданно вспомнил о своих еврейских корнях.

— У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: "Зеленский – не еврей. Он позор еврейского народа. Это не шутка, не ирония, понимаете, ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, “последыши” Гитлера. Как же с этим можно не бороться. Мы обязаны с этим бороться. Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем. Также, кстати, как и простые люди в Израиле. Вы посмотрите, что они говорят. Простым, доходчивым, русским языком. Посмотрите! И вам сразу станет всё понятно.

К этому вопросу, признался Путин, он подготовился. Накануне, специально позвонил в Москву, чтобы показать участникам форума хронику, со зверствами нацистов.

— Дмитрий Сергеевич я вас просил подготовить. Дима, поставь, пожалуйста.

Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня. Все эти преступления задокументированы. "Москва и жидовство – самые большие враги Украины", зачитывает Путин слова Ярослава Стенько, одного из приспешников Бандеры в 39-м.

— Знаете, я читал показания одного урода из числа бандеровцев после войны, где он рассказывал, как повели на расстрел еврейскую семью. Без комка в горле читать невозможно. Мужчина - глава семейства. Инвалид, без руки. И двое детей - девочки. Они их взяли и повели расстреливать. Вот этот мужчина - инвалид. Все понимали, что их ведут расстреливать. Взял и обнял имеющейся рукой собаку и заплакал. Они увели и расстреляли детей! Девочек 7 и 11 лет.

Жертвами Холокоста стали 6 миллионов евреев, полтора из них убиты на Украине, немало и в соседней Польше.

— Которые, кстати, на бытовом уровне совсем не забыли, что происходило на Украине со стороны бандеровцев. Ну, поляки, ладно. У них свои цели - спят и видят вернуть Западную Украину. И, судя ко всему, к этому идет. Но мы сейчас говорим про Холокост. Как это можно отрицать.

А ведь украинский кризис можно было разрешить путем переговоров, но не с Киевом. А с его заокеанскими хозяевами.

— Не исключаю, что, если бы была другая администрация, нам всё-таки удалось бы пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в других столицах отказались. Причём, публично об этом сказали. А что касается контактов, у нас никаких нет. Но мы не отказываемся, пожалуйста. Они перевели этот диалог в сферу поставок вооружения. Ну, сейчас сожжём и посмотрим, что дальше. Президент Байден взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. пусть он делает так, как считает нужным. А мы будем делать то, что соответствует интересам Российской Федерации, и с этим придется всем считаться.

Это понимали и многие великие политики прошлого. Например, президент Франции Ширак.

— Я его как-то спросил: почему американское политическое руководство так себя ведет? Так агрессивно и недальновидно. Он мне по-русски ответил: "Потому что некультурные".

Еще один титан – скончавшийся недавно Сильвио Берлускони. Он многое делал для выстраивания России и НАТО. Президент предложил почтить его память минутой молчания. Итальянский премьер всегда был сторонником прагматичного подхода. В отличие от руководства многих крупных компаний, которые после начала СВО ушли с российского рынка.

— Мы никогда и никого не выгоняли с нашего рынка. Даже наоборот - предлагали взвесить все за и против. Хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнеров было право выбора. Но особенности поведения некоторых из этих партнёров на будущее обязательно для себя учтём. Но во главу угла, конечно, будем ставить интересы нашего, отечественного бизнеса. Кстати, говоря, те, кто у нас остался, работает из иностранных компаний. Мы их считаем тоже отечественными производителями и будем к ним относиться как к своим.

При этом на место ушедших пришли российские компании. Растет производство, а вместе с ним и доходы, не связанные с нефтью и газом.

— Мы всегда говорили, когда же мы слезем с нефтегазовой иглы? Ну, вот, постепенно эта тенденция набирает обороты.

Традиционно важная новость для бизнеса:

— Предприниматели говорят, что вместо контрольно-надзорных органов теперь стали приходить правоохранительные. Причём, зачастую и нарушений нет, а они тут как тут. Приходят и ковыряют. Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий.

Ну и отдельное внимание к россиянам, которые уехали из страны.

— Знаете, я здесь не вижу ничего плохого. Пускай люди поживут, там, где считают нужным. Поработают. Но одно дело жить в Москве - в одном из лучших город мира со всей его инфраструктурой, социальными благами и возможностями, а другое дело - в каком-то другом городе. Одно дело жить в среде своего языка и культуры, а другое дело - в отрыве от них.

Участие в пленарном заседании принял и президент Алжира. А глава Объединённых Арабских Эмиратов также приехал на площадку форума и вместе с Путиным осмотрел стенд своей страны.

"Господин президент я делаю вывод из ваших слов, что вы друг всего мира. Друг всего человечества. Как и в Алжире, мы любим всех, кроме тех, кто питает к нам вражду", - заявил президент Алжира.

"Я хочу поблагодарить президента Алжира за то, что он нашел время приехать к нам. Все, сидящие здесь понимают, что такое приехать в Россию. Прийти на сегодняшнее мероприятие и здесь сидеть вместе с нами. Вот это и есть проявление лидерских качеств, характера и уважение к своим национальным интересам", - заявил в ответ Путин.

А также готовность к взаимовыгодному сотрудничеству. Именно такой подход предлагает Россия, уважая своих партнёров.

Матвей Шестаков, "В Центре Событий".

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