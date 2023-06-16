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Улицы западных городов заполонили крысы: в Париже их в 3 раза больше, чем жителей

22:46
  • пятница
  • 16 июня 2023

Власти призывают население договариваться с крысами!

Серьёзнейшая проблема, с которой столкнулись власти ряда крупнейших западных городов, — крысы. Только в Париже их уже, как минимум, 6 миллионов. Самих парижан в три раза меньше - чуть более 2 миллионов. Не сказать, что мэрия французской столицы не пыталась бороться с хвостатыми тварями. Но борьба проиграна и вот уже звучат нетривиальные предложения не уничтожать крыс, а искать с ними общий язык. Учиться сосуществовать.

Невероятно, но французские крысы могут сорвать Летние Олимпийские игры 2024 года. В Париж и другие города средневековые проблемы не просто вернулись, а обострились до такой степени, что местные власти от безысходности даже заявили, что постараются по-хорошему убедить крыс уйти обратно в подвалы, ну а пока идут переговоры, граждане должны проявлять терпимость, видимо, как и ко всем остальным нелегалам, оккупировавшим Францию.

"Наша цель вернуть крыс в подвалы – именно там их место. И так же мы решили с мэром Парижа в этом году создать комитет по вопросам о совместном проживании с крысами, который будет следить, чтобы эта совместная жизнь не была невыносимой для парижан", - говорит Анн Суирис, заместитель мэра Парижа по общественному здравоохранению.

Вообще-то жизнь в Париже уже невыносима, потому что город в прямом смысле слова давно превратился в большую помойку и больше не является самым романтичным городом Европы и местом притяжения всех влюблённых, разве что влюблённых в крыс.

"Сорбонский университет совместно с мэрией Парижа проводит исследование, одна из целей которого - борьба с предрассудками, чтобы помочь парижанам существовать с крысами! Как можно игнорировать медицинские исследования, которые доказывают, что крысы являются переносчиками болезней и опасны для населения?! Грызуны ухудшают качество жизни парижан и имидж нашего рода, который ежегодно принимает почти 44 миллиона туристов! Наш город заслуживает лучшего, и мы не должны допустить, чтобы Париж стал мусорной столицей мира", - говорит Жоффруа Булар, мэр 17-го округа Парижа.

Кстати, мэрия Парижа выделила на борьбу с грызунами почти 2 миллиона евро, только вот результатов они почему-то не принесли. Возможно, именно потому что с крысами не боролись, как это принято в цивилизованных странах, а тратили миллионы на глупые исследования. И вот чтобы чиновники, наконец, поняли, что настоящие крысы совсем не похожи на милых персонажей из диснеевского мультфильма "Рататуй", парижские рабочие забросали муниципалитет трупами грызунов.

За время забастовки мусорщиков, из-за того, что с улиц не убирали отходы, крыс хоть и стало больше, но не критично. А вот изоляция во время пандемии COVID-19 оказалась для крыс идеальным временем для комфортного размножения и захвата пустых городов.

"Париж входит в десятку самых заражённых городов мира – 6 миллионов крыс на население в 2 миллиона человек. И страшные последствия того, что происходит сейчас, мы увидим через несколько лет. Надо понимать, и это говорят врачи, если крысы выходят к людям днём, значит, их уже слишком много. И они могут заражать людей, причем, не обязательно кусая нас, бактерии, вызывающие лептоспироз, распространяются с мочой больных животных. А моча может попасть в воду или почву", - объясняет Пьер Лишиа, региональный советник Иль-де-Франс.

Пока же чиновники пытаются подружиться с крысами, парижане охотятся на грызунов по старинке – при помощи хорьков и собак, ну и создали народную карту наибольшего скопления крыс, чтобы держаться от них подальше.

Такая же карта опасных мест есть и в Британии. В королевстве тоже почему-то не могут истребить крыс. По данным Гринвичского университета, в стране их 300 миллионов. Ну а по статистике уже страховых компаний, в некоторых районах Лондона рост популяции превышает 90 процентов, к тому же крысы ещё и мутировали – увеличились в размерах и развили генетическую устойчивость к традиционным ядам.

"Возникла серьёзная проблема! Потому что сейчас, по-видимому, происходит нашествие суперкрыс. Эти крысы просто гигантские! Они длиной в пару футов или три фута вместе с хвостом. Вы можете себе представить крысу такого размера? Голова у такой крысы вот такого размера с зубами, торчащими вот так. Встречаются особи размером крупнее лисиц – я знаю, что это звучит безумно. И всё же - остерегайтесь гигантских крыс!" – говорит Майк Грэм, британский журналист.

Причём напасть крысы могут не только на улице, но и в супермаркете. В марте 2023 года британский магазин в Северном Лондоне оштрафовали на 74 тысячи фунтов стерлингов, потому что крыс в нём было чуть ли не больше, чем покупателей. Ну а уже в мае в восточном Лондоне на 475000 фунтов стерлингов оштрафовали McDonald’s – посетителю нашёл в своём бургере мышиный помёт. И возле фастфуда KFC очевидцы заняли не менее отвратительную картину – парковка была просто забита крысами.

Британская ассоциация по борьбе с вредителями считает, что руководителям страны пора последовать примеру американских коллег и ввести должность министра по миграции крыс. Буквально в апреле 2023 года в Нью-Йорке впервые в истории города была торжественно представлена крысиная королева. За 155 тысяч долларов в год Кэтлин Корради должна будет найти способ истребить всех крыс, которые уже обнаглели до такой степени, что даже заводят дружбу с людьми и по команде, как собаки, запрыгивают в сумки. 

"Мы очень рады объявить, что мы нашли нашу крысиную  королеву. Она сосредоточится на улучшение качества жизни жителей Нью-Йорка. Нам не нужны такие сторонние арендаторы, как крысы, в ​​наших домах, терроризирующие нас каждый день", - заявил Эрик Адамс, Мэр Нью-Йорка.

В Нью-Йорке мусорщики хоть и не бастуют, но крыс там всегда было много из-за странной системы сбора мусора – город часто напоминает свалку. И бесконечные мешки с отходами вдоль дорог – это типичная картина для всей Америки, ну и ещё миллионы бомжей, поэтому крысам даже не надо прикладывать усилий, чтобы сыто и комфортно жить.

Из-за крысиной проблемы в Америке до сих пор есть профессиональные крысоловы. Например, в Нью-Йорке некоторые охотники аж с 30-летним стажем.

"Крысы делают гнёзда прямо под тротуарами – люди просто могут проваливаться под землю. Крысы наносят огромный ущерб инфраструктуре Нью-Йорка", - говорит Кэролайн Брэгдон, представитель департамента здравоохранения Нью-Йорка, США.

По данным социологов, каждый житель Нью-Йорка больше всего боится провалиться в канализационный люк, набитый крысами. Теперь же крысиные кошмары будут сниться не только американцам, а также британцам и французам. Пожалуй, это очень странные проблемы для супердержав, которое считают себя сами могущественными на планете.

Вера Щирова, "В центре событий".

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Крыса
Мусор на одной из улиц Парижа
Мусор на одной из улиц Парижа
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