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Путин о сокращении российского арсенала ядерного оружия: "Хрен им"

17:55
  • пятница
  • 16 июня 2023

У России ядерного оружия больше, чем у НАТО

Использование ядерного оружия теоретически возможно, если будет создана угроза для территориальной целостности, суверенитета и существования России. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Однако, заметил президент, у России нет необходимости в применении ядерного оружия. Но сам факт рассуждений об этом снижает возможность порога применения такого оружия.

Путин заметил, что у России ядерного оружия больше, чем у стран НАТО.

"Они об этом знают. И все время нас склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как у нас в народе говорят", - заявил Путин.

 

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