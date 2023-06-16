Путин о Байдене: "Опытный человек, не нам его учить"

Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии

В ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 в пятницу президент России Владимир Путин дал оценку работе своего американского коллеги Джо Байдена, сообщает ТАСС.

"Президент Байден - взрослый человек и опытный человек, не нам его учить, пусть делает, что считает нужным, а мы будем делать то, что соответствует интересам России", - сказал российский лидер.

Как добавил Путин, "с этим придется всем считаться". Вместе с тем глава государства напомнил, что именно США создали прецедент, применив ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.

Вместе с тем Путин указал, что Россия теоретически может нанести ядерный удар - если будет угроза существованию государства. Но никакой необходимости в этом сегодня нет.

Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии, подчеркнул президент.

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