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Путин о Байдене: "Опытный человек, не нам его учить"

18:12
  • пятница
  • 16 июня 2023

Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии

В ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 в пятницу президент России Владимир Путин дал оценку работе своего американского коллеги Джо Байдена, сообщает ТАСС.

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"Президент Байден - взрослый человек и опытный человек, не нам его учить, пусть делает, что считает нужным, а мы будем делать то, что соответствует интересам России", - сказал российский лидер.

Как добавил Путин, "с этим придется всем считаться". Вместе с тем глава государства напомнил, что именно США создали прецедент, применив ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.

Вместе с тем Путин указал, что Россия теоретически может нанести ядерный удар - если будет угроза существованию государства. Но никакой необходимости в этом сегодня нет.

Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии, подчеркнул президент.

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