Российский МИД заявил протест послу Австралии

Москва расценивает действия Австралии как политизированный и недружественный шаг

Министерство иностранных дел России сообщило в пятницу, что в ведомство был вызван посол Австралии в Москве Грейм Михан. Ему был заявлен протест в связи с решением австралийского правительства о расторжении договора аренды на земельный участок, где строится комплекс российского посольства в Канберре.

Как уточнили в МИД, Москва расценивает действия Австралии как политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение ущерба двусторонним отношениям. Эти отношения Россия оценивает как находящиеся в низшей точке за всю историю.

"Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры", - также говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона учтет отмену властями Австралии решения об аренде участка для строительства нового здания посольства. Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что "Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики".

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