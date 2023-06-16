ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский МИД заявил протест послу Австралии

19:37
  • пятница
  • 16 июня 2023

Москва расценивает действия Австралии как политизированный и недружественный шаг

Министерство иностранных дел России сообщило в пятницу, что в ведомство был вызван посол Австралии в Москве Грейм Михан. Ему был заявлен протест в связи с решением австралийского правительства о расторжении договора аренды на земельный участок, где строится комплекс российского посольства в Канберре.
Россия обвинила Австралию в политизации спорта

Как уточнили в МИД, Москва расценивает действия Австралии как политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение ущерба двусторонним отношениям. Эти отношения Россия оценивает как находящиеся в низшей точке за всю историю.

"Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры", - также говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона учтет отмену властями Австралии решения об аренде участка для строительства нового здания посольства. Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что "Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.