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Министры обороны НАТО не договорились о плане конфликта с Россией

19:54
  • пятница
  • 16 июня 2023

Решение заблокировала Турция

Как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник, на встрече в Брюсселе министры обороны стран НАТО не смогли согласовать новые планы обороны альянса.

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"Хотя региональные планы не были официально одобрены сегодня, мы ожидаем, что эти планы станут частью серии результатов вильнюсского саммита в июле", - приводит агентство слова высокопоставленного американского чиновника.

Он уточнил, что из-за содержащихся в документах географических формулировок решение заблокировала Турция.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО разрабатывает крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Россией - первый после окончания холодной войны.

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