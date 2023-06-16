Министры обороны НАТО не договорились о плане конфликта с Россией

Решение заблокировала Турция

Как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник, на встрече в Брюсселе министры обороны стран НАТО не смогли согласовать новые планы обороны альянса.

"Хотя региональные планы не были официально одобрены сегодня, мы ожидаем, что эти планы станут частью серии результатов вильнюсского саммита в июле", - приводит агентство слова высокопоставленного американского чиновника.

Он уточнил, что из-за содержащихся в документах географических формулировок решение заблокировала Турция.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО разрабатывает крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Россией - первый после окончания холодной войны.

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