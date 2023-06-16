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Минюст включил в реестр иноагентов Шлосберга, Алексашенко и Манского

21:20
  • пятница
  • 16 июня 2023

Также в список добавлены информационный портал и фонд

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов.
Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента

В список добавлены политик Лев Шлосберг*, экономист Сергей Алексашенко* и режиссер Виталий Манский*.

Кроме того, реестр пополнили журналистки Юлия Парамонова* и Светлана Прокопьева*, а также информационный портал "ВЕСЬМА"* и фонд "Свободная Якутия"*.

Ранее в Минюсте заявили, что статус иностранного агента в России теперь можно получить не только за финансирование из-за рубежа, но и в целом за деятельность, направленную против интересов государства.

Как добавили в ведомстве, больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия.

*Признан/признана в России иностранным агентом

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Лев Шлосберг
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