Минюст включил в реестр иноагентов Шлосберга, Алексашенко и Манского

Также в список добавлены информационный портал и фонд
Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов.
В список добавлены политик Лев Шлосберг*, экономист Сергей Алексашенко* и режиссер Виталий Манский*.
Кроме того, реестр пополнили журналистки Юлия Парамонова* и Светлана Прокопьева*, а также информационный портал "ВЕСЬМА"* и фонд "Свободная Якутия"*.
Ранее в Минюсте заявили, что статус иностранного агента в России теперь можно получить не только за финансирование из-за рубежа, но и в целом за деятельность, направленную против интересов государства.
Как добавили в ведомстве, больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия.
*Признан/признана в России иностранным агентомВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"