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Власти Херсона сообщили точное число погибших после разрушения ГЭС

21:58
  • пятница
  • 16 июня 2023

Выплаты по 10 тысяч рублей получили 1092 человека

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 19.

"Число погибших выросло до 19. На 18:00 выплаты по 10 тысяч получили 1092 человека", - написал Алексеенко в Telegram.

Он добавил, что в пунктах временного размещения завершается вакцинация людей. Всего от опасных инфекций привит 1391 человек.

Как отметил Алексеенко, работы по ликвидации последствий наводнения ведутся под обстрелами со стороны ВСУ.

Ранее председатель правительства Херсонской области рассказал, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС и его последствий предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей.

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