Шойгу прибыл с инспекцией на танковый завод под Омском

Министр обороны призвал увеличить производство бронемашин

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области. Руководители предприятия показали министру обороны автоматическую линию по сборке гусеничных лент и рассказали, что завод в последние месяцы значительно нарастил объём выпускаемой продукции.

Глава военного ведомства обратил особое внимание на повышение защищённости экипажей и бронетехники. Министру доложили, что танки уже доработаны с учётом требований безопасности: на них непосредственно в зоне спецоперации устанавливаются специальные модули комплексной бронезащиты.

Министр указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения гособоронзаказа и поставил задачу расширить мощности предприятия по выпуску танков и тяжёлых огнемётных систем, сообщили в Минобороны.

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