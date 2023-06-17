Российские войска нанесли мощные удары из "Градов" по позициям ВСУ

Все цели поражены

Российские расчёты РСЗО "Град" нанесли мощные удары по объектам ВСУ. Новые кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало минобороны.

С помощью 122-миллиметровых реактивных снарядов они поражают опорные и командные пункты, районы сосредоточения живой силы и тяжелой техники противника. Выполнив залп, машины оперативно меняют позицию, чтобы не позволить националистам нанести ответный удар.

Бойцы также рассказали о системе мотивации, принятой Министерством обороны: за уничтожение техники ВСУ российские военнослужащие получают дополнительные денежные выплаты, сообщает "ТВ Центр".

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