Восстановил связь под огнём противника: названы имена новых героев СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса. Лейтенант Артём Малин с помощью беспилотника выявил позиции двух артиллерийских расчётов ВСУ. Поняв, что их раскрыли, неонацисты открыли огонь по российским военным. Несмотря на плотный обстрел и угрозу жизни, Артём не оставил поле боя и точными выстрелами уничтожил противника.

Гвардии сержант Андрей Руденко под плотным обстрелом с позиций украинских радикалов обследовал повреждённую линию связи, выявил неисправность и восстановил канал координации с командованием. Это позволило оперативно передавать информацию между подразделениями и в итоге подавить огневые точки ВСУ.

Инженерный взвод под командованием сержанта Дмитрия Андросова наводил переправу через реку, когда подвергся атаке украинских боевиков. Дмитрий прикрыл сослуживцев бронеавтомобилем, а после завершения работ эвакуировал наших бойцов в безопасное место, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"