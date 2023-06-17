На южные штаты США обрушился мощный торнадо

Тысячи американцев сидят без света

Ураган с грозами, мощным ветром и торнадо обрушился на несколько южных штатов США. С сотен домов снесло кровлю, некоторые постройки уничтожены полностью. Десятки тысяч американцев остаются без электричества, сообщает "ТВ Центр".

В Огайо недалеко от канадской границы словно топором вырублены деревья: их кидало на провода и дороги, по которым было не проехать. А в Техасе и Флориде до сих пор устраняют последствия урагана, который пронёсся в среду. Он крошил дома и ветром сносил с дорог грузовики. Погибли по меньшей мере четыре человека.

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