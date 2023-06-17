В Белгороде загорелась котельная на крыше многоэтажки

Жильцов дома эвакуировали

Этой ночью в Белгороде тушили крупный пожар - полыхала кровля многоэтажки в центре города. По предварительной версии, причиной возгорания стала авария в котельной на крыше дома.

Как уточнили в МЧС, пострадавших в результате ЧП нет, жильцов оперативно эвакуировали на безопасное расстояние. Огромные языки пламени было видно буквально из всех частей города, но горение удалось довольно быстро ликвидировать.

Сейчас специалисты обследуют помещения, пострадавшие от огня, продолжается проливка тлеющих и разбор поврежденных конструкций, сообщает "ТВ Центр".

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