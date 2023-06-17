ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белгороде загорелась котельная на крыше многоэтажки

10:54
  • суббота
  • 17 июня 2023

Жильцов дома эвакуировали

Этой ночью в Белгороде тушили крупный пожар - полыхала кровля многоэтажки в центре города. По предварительной версии, причиной возгорания стала авария в котельной на крыше дома.

В центре Казани вспыхнул крупный пожар
Появилось видео пожара на востоке Москвы

Как уточнили в МЧС, пострадавших в результате ЧП нет, жильцов оперативно эвакуировали на безопасное расстояние. Огромные языки пламени было видно буквально из всех частей города, но горение удалось довольно быстро ликвидировать.

Сейчас специалисты обследуют помещения, пострадавшие от огня, продолжается проливка тлеющих и разбор поврежденных конструкций, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Возгорание крыши многоэтажки в Белгороде
Возгорание крыши многоэтажки в Белгороде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.