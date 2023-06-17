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Будущие контрактники заявили о готовности помочь стране в трудный момент

10:26
  • суббота
  • 17 июня 2023

Они хотят защитить Родину

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту выразили готовность помочь России в трудный момент. Один из мужчин сказал журналистам, что он любит свою страну и желает ей победы.

Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь стране
Волонтер рассказал, какие вопросы интересуют будущих контрактников в Москве

Второй мужчина также отметил готовность защитить страну. "Я - за мой народ, чтобы мой народ дальше жил спокойно и спал", - сказал будущий контрактник.

Ещё один россиянин подчеркнул, что не хочет оставаться в стороне от происходящих событий.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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