Собянин рассказал об изменениях четырёх районов на юге Москвы

Они активно развиваются
О развитии районов Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Южное, в которых проживают более 510 тысяч человек, рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.
За последнее десятилетие на юге столицы реализовали несколько масштабных проектов. В Братеевской пойме разбили современный парк с детскими площадками и спортивными зонами. Благоустроили Ореховый бульвар, Борисовские пруды и ряд других объектов.
Для улучшения транспортного обслуживания Люблинско-Дмитровскую ветку метро продлили до МКАДа, а также провели реконструкцию Каширского шоссе и множества развязок. В текущем году планируют завершить строительство южного участка Московского скоростного диаметра.
Обновляют в столице и социальную инфраструктуру: модернизируют поликлиники, возводят школы и спортивные объекты, сообщает "ТВ Центр".
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