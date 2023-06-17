Госдолг США впервые превысил отметку в 32 триллиона долларов

Это произошло на 9 лет раньше ожидаемого

Госдолг США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов на девять лет раньше, чем ожидалось. И галопирующий рост продолжается - ведь в Вашингтоне привыкли покрывать астрономические расходы за чужой счёт, а аппетиты только растут. Республиканцы и демократы договорились повысить лимит заимствований при условии сокращения государственных трат. Планируют урезать даже финансирование некоторых социальных программ.

К концу десятилетия даже с учётом всех сокращений, госдолг США превысит 50 триллионов, причём львиную долю этой суммы составят проценты. Исправить ситуацию можно только системными мерами. Но Джо Байдену, судя по всему, не до того - выступая в штате Коннектикут с речью об ужесточении контроля над оборотом оружия, он в очередной раз продемонстрировал, что живёт в своём собственном мире и произнёс: "Боже, храни королеву".

Эти слова глава овального кабинета дополнил уже привычными телодвижениями - Байден явно растерялся и не мог понять, куда ему идти. В ответ на многочисленные вопросы журналистов об этом перформансе, сотрудник пресс-службы Белого Дома честно признался: он понятия не имеет, что это было, сообщает "ТВ Центр".

Зато по другую сторону океана, на саммите министров обороны стран НАТО генсек организации чётко заявил: Украину в альянсе, конечно, ждут. Но не сейчас, а когда-нибудь в будущем. Из конкретики - только продолжение военной помощи. Первое заседание Совета с участием Зеленского планируют провести уже в следующем месяце на саммите альянса в Вильнюсе.

Кристина Мамиконян, «ТВ Центр»

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