Штурмовые группы продвигаются на западных окраинах Марьинки

Бои за населённый пункт продолжаются

Российская авиация Южной группировки войск нанесла мощные удары по объектам ВСУ под Авдеевкой и Соледаром. Наши бойцы также отразили серию атак украинских радикалов в районе Артёмовска и продолжают активно продвигаться на западных окраинах Марьинки.

Во дворе между разрушенных зданий бойцы наводят миномёт. Выстрел по пулемётной точке националистов. Пока радикалы прячутся в подвале, штурмовая группа, перебегает через улицу. И готовится к зачистке квартала. Накануне, разведчики и мотострелки сумели отбить еще два опорных пункта ВСУ. А, сегодня, спецназ вышел к, пожалуй, самому мощному укрепрайону боевиков в городе, сообщает "ТВ Центр".

Радикалы сопротивляются. Половина вооружена американскими штурмовыми винтовками. Костяк этой группы – наёмники. Слышна речь на английском. Среди иностранцев есть британцы, австралийцы и боевики из США. Особо высовываться из укрытий им не дают наши спецназовцы. Вот один из наёмников пытался выйти на линию огня и тут же получил пулю в бронежилет.

В Запорожской области не стихают ожесточённые бои вокруг деревни Пятихатка. В какой-то момент радикалы даже заняли два дома, но не продержались в них и часа.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"