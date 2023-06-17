Путин обсудит урегулирование на Украине с лидерами африканских государств

Переговоры пройдут в Петербурге

Владимир Путин встретится сегодня в Петербурге с лидерами Союза Коморских островов, ЮАР, Сенегала, Египта и Замбии. Президент России обсудит с ними украинское урегулирование, гуманитарные вопросы и продовольственную безопасность.

Сегодня в Санкт-Петербурге - заключительный день Международного экономического форума. За время его работы подписаны многомиллиардные контракты. Объёмы инвестиций растут, а дискуссии в деловых кругах продолжаются.

В последний день форума участники подводят итоги и торопятся закончить все, что не успели. Ведь программа более чем обширная - около 150 мероприятий, на которых выступают свыше тысячи спикеров. А уж обойти все павильоны - это десятки тысяч квадратных метров, пожалуй, и вовсе невозможно.

В руках участников форума папки - уже заключённые контракты и документы для предстоящего изучения. Некоторым впору нанимать помощников - роботов. Правда, здесь они пока выполняют немного другую работу.

Информационных и других материалов на форуме огромное количество. Каждый регион старается представить себя с самой лучшей стороны. Но зачем искать специальные стенды, если робот-промоутер в любой момент любезно доставит вам все необходимые документы.

В рамках деловой программы сегодня утром прошла сессия "Формируя предложение и спрос: курс на инновационное развитие фармацевтической отрасли". Какие разработки Россия может предложить на рынке, в том числе в дружественных странах, что нужно для поддержки отрасли и что мешает, сообщает "ТВ Центр".

Одно из центральных мероприятий в сегодняшней программе форума - энергетическая панель. Уже одно название главного доклада, с которым выступил Игорь Сечин, вызывает интерес - "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся, кто может".

"Фактически углеродная нейтральность в мире недостижима с учетом текущих полузелёных технологий, многие технологи на стадии разработок. В тоже время нефтегазовые технологии находятся на пике своего развития. По технико-экономической эффективности им нет равных на нынешнем этапе зеленого перехода приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовый сектор", - заявил глава "Роснефти".

В российской добывающей промышленности и нефтепереработке сегодня многое меняется. Работа тяжёлая и подчас связанная с рисками для здоровья. Заменить человека должны те же роботы и беспилотники. Ведь им по плечу, вернее по крылу - и провести геологоразведку и обследовать, например, трубопроводы, причем максимально быстро, качественно и безопасно. И главное - все от техники до программного обеспечения - отечественное.

Алексей Платонов, «ТВ Центр»

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