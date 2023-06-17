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В Военной академии Генштаба состоялся выпуск генералов и офицеров

12:37
  • суббота
  • 17 июня 2023

Они будут решать задачи по защите интересов России

В Военной академии Генштаба Вооружённых сил России состоялся выпускной военных профессионалов, которым предстоит решать ответственные задачи по защите интересов нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

В торжественной обстановке дипломы и медали "За отличное окончание учебы" вручили генералам и офицерам. Как отметили на церемонии, у большинства выпускников этого года - за плечами реальный боевой опыт, который вместе с теоретическими знаниями востребован в том числе для выполнения задач специальной военной операции. С отличием академию закончили более половины слушателей.

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Выпуск генералов и офицеров в Военной академии Генштаба ВС России
Выпуск генералов и офицеров в Военной академии Генштаба ВС России
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